ОДКБ хочет помочь и Афганистану

Организация Договора о коллективной безопасности готова оказывать содействие Афганистану в переходе к мирной жизни и участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки в этой стране, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Организации Микаэл Агасандян.

"Подтверждаем намерение содействовать Афганистану в переходе к мирной жизни и готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации обстановки и развитию этой страны при центральной координирующей роли ООН", - сказал Агасандян.