«Азеригаз» обратилось к журналистам

Некоторые СМИ публикуют информацию о судебном процессе между производственным объединением «Азеригаз» и владельцем теплицы. Как заявили haqqin.az в ПО «Азеригаз», в этом процессе личность противоположной стороны преувеличивается больше, чем суть вопроса.

«Конфиденциальность абонентов в спорах, являющихся предметом судебных разбирательств, однозначно защищается производственным объединением. «Азеригаз» не имеет намерения или цели проверять родственные связи абонентов, потому что личность людей не дает превосходства какой-либо стороне. Любые споры регулируются решением, вынесенным судом», - отметили в ПО.