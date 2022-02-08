Минкультуры напомнило ЮНЕСКО: «В Армении есть богатое азербайджанское наследие»
Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность о направлении в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Об этом говорится в сообщении министерства.
«На территории Армении есть богатое историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанцев, проживавших там на протяжении веков. В 1869 году, согласно статистике, опубликованной в «Кавказском календаре за 1870 год», который был издан канцелярией губернаторства России на Кавказе, только в Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей.
Помимо мечетей, в этот список входят ханский дворец в Иреване, стены Иреванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, усыпальницы, кладбища, существовавшие на территории современной Армении», - отмечается в заявлении ведомства.
Минкультуры Азербайджана надеется, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет важна с точки зрения детального изучения, мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении.