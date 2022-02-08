Минкультуры напомнило ЮНЕСКО: «В Армении есть богатое азербайджанское наследие»

Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность о направлении в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Об этом говорится в сообщении министерства.

«На территории Армении есть богатое историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанцев, проживавших там на протяжении веков. В 1869 году, согласно статистике, опубликованной в «Кавказском календаре за 1870 год», который был издан канцелярией губернаторства России на Кавказе, только в Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей.