Икрам Нур, автор haqqin.az 12:57

Президент США Джо Байден прямо поддерживает свободу Израиля действовать против Ирана, независимо от того, идет ли речь о возвращении к ядерному соглашению или нет, заявил в понедельник, 7 февраля, премьер-министр Нафтали Беннет. А в Вене между тем уже сверстан проект итогового документа, включающего в себя более 20 страниц. Как уверяют дипломаты, «это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки. После достижения окончательной договоренности начнется период подготовки к ее выполнению. Он может занять месяц-два. А после этого наступит день, когда мир увидит СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году».

Конечно, это только приблизительная схема, над ней еще работать – но основное уже понятно: Вашингтон готов пойти на сделку, даже если его она и не во всем устраивает. Байден откликнулся на запрос американских политических элит о том, что необходимо меньше внимания уделять Ирану и больше – противостоянию с Китаем, и теперь сам начинает поторапливать переговорщиков. Что, естественно, не нравится его оппонентам из числа республиканцев. На днях 33 сенатора от этой партии во главе с Тедом Крузом предупредили Байдена, что «они будут работать над тем, чтобы помешать реализации любого нового ядерного соглашения с Ираном, если его правительство не позволит Конгрессу изучить проект соглашения и проголосовать по его условиям». И в этой своей позиции они полностью солидарны с Израилем, где с большим опасением смотрят на то, как американский президент пришпоривает переговорный процесс. Руководство еврейского государства осознает для себя неприятный факт – у него сегодня не так уж и много рычагов для массированного давления на администрацию Белого дома. Более того, если там израильтянам что-то и пообещают – не факт, что сдержат слово. Поэтому Израиль заранее оговаривает себе свободу рук и право действовать самостоятельно вне зависимости от того, состоится сделка или нет, а если да – то на каких условиях.