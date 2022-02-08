Вашингтон обещает Израилю свободу действий против Ирана новый поворот
Президент США Джо Байден прямо поддерживает свободу Израиля действовать против Ирана, независимо от того, идет ли речь о возвращении к ядерному соглашению или нет, заявил в понедельник, 7 февраля, премьер-министр Нафтали Беннет.
А в Вене между тем уже сверстан проект итогового документа, включающего в себя более 20 страниц. Как уверяют дипломаты, «это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки. После достижения окончательной договоренности начнется период подготовки к ее выполнению. Он может занять месяц-два. А после этого наступит день, когда мир увидит СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году».
Конечно, это только приблизительная схема, над ней еще работать – но основное уже понятно: Вашингтон готов пойти на сделку, даже если его она и не во всем устраивает. Байден откликнулся на запрос американских политических элит о том, что необходимо меньше внимания уделять Ирану и больше – противостоянию с Китаем, и теперь сам начинает поторапливать переговорщиков.
Что, естественно, не нравится его оппонентам из числа республиканцев. На днях 33 сенатора от этой партии во главе с Тедом Крузом предупредили Байдена, что «они будут работать над тем, чтобы помешать реализации любого нового ядерного соглашения с Ираном, если его правительство не позволит Конгрессу изучить проект соглашения и проголосовать по его условиям».
И в этой своей позиции они полностью солидарны с Израилем, где с большим опасением смотрят на то, как американский президент пришпоривает переговорный процесс. Руководство еврейского государства осознает для себя неприятный факт – у него сегодня не так уж и много рычагов для массированного давления на администрацию Белого дома. Более того, если там израильтянам что-то и пообещают – не факт, что сдержат слово. Поэтому Израиль заранее оговаривает себе свободу рук и право действовать самостоятельно вне зависимости от того, состоится сделка или нет, а если да – то на каких условиях.
На Западе сделку с Ираном рассматривают как единственную реальную возможность сделать Тегеран предсказуемым. Она вовлекает иранцев в международное сообщество, заставляет вести диалог и встраиваться в международное разделение труда. То есть – создает совместные экономические интересы, о которых необходимо договариваться. Иран без санкций, как считают на Западе, – государство, которому есть что терять.
Но это, подчеркну, западный подход, иранцы мыслят несколько по-иному. И в Израиле прекрасно понимают, что в любой момент Тегеран может попросту опрокинуть шахматную доску, таким неожиданным способом закончив партию, которая до этого шла вроде бы благополучно и по принятым в мире правилам. Именно этого в еврейском государстве боятся больше всего, именно поэтому там с опасением относятся к любым сделкам с Ираном.
Особенно к нынешней, поскольку она идет быстрыми темпами. И если сравнивать риторику сторон, предшествующую переговорам в Вене, то без труда можно заметить важное обстоятельство: Тегеран по-прежнему жёсток в своих требованиях, а вот Вашингтон «осетра сильно урезал», фактически отказавшись от целого ряда требований вроде включения в повестку переговоров ракетной программы Ирана и обсуждения его региональной активности.
Это не может не беспокоить израильтян. Поскольку там давно уже поняли тактику Байдена и его команды – перекладывать проблемы на плечи своих союзников. Мы, мол, базовое соглашение заключили, а с деталями разбирайтесь уже сами. Но в них-то, в этих деталях, и кроется тот дьявол, вопросы с которым придется решать уже самому Израилю.