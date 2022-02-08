В связи с «Тертерским делом» за прошедший период были выявлены и признаны потерпевшими 163 новых лица, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Таким образом, в ходе предварительного расследования по фактам пыток вместе с лицами, признанными потерпевшими, по уголовным делам до настоящего времени в общей сложности определен 281 потерпевший. В их отношении проведена судебно-медицинская экспертиза.

В данный момент продолжается процесс установления и допроса потерпевших по делу. В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим правонарушениям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими, Генеральная прокуратура просит обратиться в колл-центр «961», а также по телефону 012-361-16-47 и явиться для дачи показаний.