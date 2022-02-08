Главный инфекционист США: «Искоренить коронавирус невозможно»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что искоренить коронавирус невозможно, но надеется, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений по COVID-19, передает РИА Новости.

"Мы никак не сможем искоренить этот вирус... Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", - заявил он в интервью газете Financial Times.

Фаучи отметил, что не каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация: "Это будет зависеть от того, кто вы... Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет".