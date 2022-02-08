Генпрокурор отменил решение о прекращении «Тертерского дела»

Генеральный прокурор Кямран Алиев отменил решение о прекращении «Тертерского дела», принятое ранее без уважительных на то причин. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Решение от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглы по обвинению в государственной измене без уважительных причин в связи с его смертью было отменено генпрокурором по причине незаконности и необоснованности», - говорится в сообщении ведомства.

Также в Генпрокуратуре добавили, что при полном, всестороннем и объективном расследовании всех обстоятельств, связанных с этим делом, будет обеспечено принятие окончательного решения.