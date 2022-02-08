«Тертерское дело»: арестованы четыре человека

В рамках расследования «Тертерского дела» арестованы лица, обвиняемые в пытках военнослужащих, незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий. Об этом haqqin.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, к ответственности были привлечены Алескеров Вусал Азиз оглу, Алескеров Рустам Черкез оглу и Гараев Рамиль Фариз оглу, которые в ходе расследования уголовного дела были признаны виновными в пытках и лишении свободы военнослужащих, привлечены к ответственности по статьям 145.3 УК (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3.

Также в рамках расследования был задержан Ахундов Фуад Арази оглу, который обвиняется по статье 127.2.2 (умышленное причинение вреда здоровью).

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.