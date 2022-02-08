Имран Хан: Пакистан хочет стать посредником между Китаем и США

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что у Пакистана хорошие отношения как с Китаем, так и с Соединенными Штатами, и выразил желание выступить в качестве посредника с целью уменьшить напряженность между двумя государствами, передает Gulf Today.

По его словам, Пакистан готов вновь взять на себя роль миротворца, как в 1970-х годах. Пакистанский премьер подчеркнул, что сегодня мир не готов к новой холодной войне между двумя «грозными державами», и выразил надежду, что США и Китай не будут нагнетать ситуацию.

«Пакистан не хочет доходить до того, чтобы ему пришлось выбирать между двумя странами. Мир не должен быть разделен на два лагеря. Надеюсь, это не перерастет в очередную холодную войну, где нам придется выбирать сторону», - сказал Хан.