Байрамов назвал условия Азербайджана для нормализации отношений с Арменией

Говоря о нормализации азербайджано-армянских отношений, необходимо решить вопрос делимитации и демаркации границ. Об этом на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов безоговорочно начать процесс делимитации и демаркации границы с Арменией.

«На сегодняшней встрече я довел этот вопрос до сведения молдавского коллеги», - отметил министр.