Что обсудят Путин и Токаев в Москве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты, по итогам встречи сделают заявление для прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Конечно, главы государств обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам. Это очень и очень важный визит, которому РФ придает огромное значение”, - отметил Песков.