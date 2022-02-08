Так, сегодня, 9 февраля, на освобожденных территориях открылась новая воинская часть, сообщили в Министерстве обороны.

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по повышению боевой готовности и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части, введенной в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях.

Было доложено, что все объекты в воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также поддержанию высокой боеготовности.