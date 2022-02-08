На границе с Ираном обнаружена большая партия наркотиков фото
На границе с Ираном обнаружены наркотики, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных военнослужащими погранотряда «Гёйтепе» пограничных войск ГПС, 7 февраля на служебном участке погранзаставы вблизи села Арус Ярдымлинского района в приграничной полосе был обнаружен сверток. При проверке содержимого свертка было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков (10 кг 70 гр героина, 1 кг 25 гр метамфетамина).
Следственно-оперативные мероприятия по факту продолжаются.