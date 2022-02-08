Олимпиада в Пекине: спортсмены упрекнули Китай за условия питания и проведения соревнований

Представители делегаций и спортсмены ряда стран раскритиковали качество питания, условия содержания на карантине, а также проведения соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Китай обещал всему миру хорошо налаженные, безопасные и самые великолепные игры, однако, сетует The Guardian, всего через несколько дней после начала соревнований организаторы столкнулись с многочисленными жалобами со стороны спортсменов и делегаций множества стран.

Согласно данным, представители шведской команды жалуются на опасные условия проведения соревнований. Низкая температура для зимних Игр — обычное явление, однако шведская делегация настоятельно просит проводить соревнования по лыжным гонкам в начале дня, после того как лыжница Фрида Карлссон из-за холода оказалась в предобморочном состоянии в конце женского скиатлона 7,5 км + 7,5 км.