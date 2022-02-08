Олимпиада в Пекине: спортсмены упрекнули Китай за условия питания и проведения соревнований
Представители делегаций и спортсмены ряда стран раскритиковали качество питания, условия содержания на карантине, а также проведения соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ранее Китай обещал всему миру хорошо налаженные, безопасные и самые великолепные игры, однако, сетует The Guardian, всего через несколько дней после начала соревнований организаторы столкнулись с многочисленными жалобами со стороны спортсменов и делегаций множества стран.
Согласно данным, представители шведской команды жалуются на опасные условия проведения соревнований. Низкая температура для зимних Игр — обычное явление, однако шведская делегация настоятельно просит проводить соревнования по лыжным гонкам в начале дня, после того как лыжница Фрида Карлссон из-за холода оказалась в предобморочном состоянии в конце женского скиатлона 7,5 км + 7,5 км.
Спортсменка из Польши рассказала о том, что жила в постоянном страхе в пекинском изоляторе для спортсменов с положительным тестом на коронавирус. Финская делегация жалуется на то, что их хоккеиста держат на карантине без всяких на то оснований.
Российская биатлонистка Валерия Васнецова разместила фотографию того, чем, по её словам, её кормят «на завтрак, обед и ужин пять дней». На фото небольшой поднос с макаронами, соусом, куском курицы и несколькими картофелинами. Недовольны питанием, которое предоставляют спортсменам, и в немецкой сборной.
В Международном олимпийском комитете заявили, что им известно о жалобах и там работают над решением проблем: «Мы сочувствуем каждому спортсмену, который не может участвовать в соревнованиях из-за COVID-19. Протоколы были введены, чтобы обеспечить безопасность Олимпийских игр для всех».