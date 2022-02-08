«Голос Армении»: Виноват не Лукашенко, а Пашинян

В Ереване все никак не могут успокоиться после прозвучавших в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко об Армении. Напомним, белорусский президент заявил, что к союзному государству Беларуси и России могут присоединиться и другие постсоветские страны, в том числе и Армения: «Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок... Уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок... Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они это уже увидели». «Никол Воваевич это понял», - добавил Лукашенко. Накануне в парламенте Армении резко отреагировали на заявление президента Беларуси, в частности депутаты от правящей партии Вагаршак Акопян и Овик Агазарян. Последний заявил, что «всякие там Лукашенки и Маргариты Симоньянки своей деятельностью оказывают российской власти медвежью услугу», и кроме того, посоветовал президенту Беларуси «перед тем как высказывать подобные мысли, посетить минский аэропорт, который напоминает свинарник». Затем в МИД Армении был вызван посол Беларуси в этой стране Александр Конюк.

Политобозреватель издания «Голос Армении» Рубен Маргарян в своей статье «Обиженные, но гордые» иронично пишет, а по какому поводу «собственно, на Лукашенко обижаться... За что боролись, то и получили... Есть пословица такая русская: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».