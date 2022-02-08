Восемь раз привитый Жириновский попал в больницу с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Mash, у него коронавирус.

В декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса, напоминает Лента.ру.

По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75 процентов легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.