Племянник Сталина стал жертвой аферистов: отдал 16 млн

Телефонные мошенники обманом вынудили племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева перевести им 16 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

8 февраля мужчина, 1928 года рождения, обратился в столичное ГУ МВД России. Пенсионер сообщил, что в начале сентября ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом защиты от мошенников он убедил его перевести деньги со своего счета.