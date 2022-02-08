Племянник Сталина стал жертвой аферистов: отдал 16 млн
Телефонные мошенники обманом вынудили племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева перевести им 16 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Накануне в полицию обратился Леонид Аллилуев с сообщением о том, что с сентября по октябрь прошлого года перевел мошенникам около 16 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.
8 февраля мужчина, 1928 года рождения, обратился в столичное ГУ МВД России. Пенсионер сообщил, что в начале сентября ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом защиты от мошенников он убедил его перевести деньги со своего счета.
"Материальный ущерб составил 1 млн рублей. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в главке.
Отмечается, что ранее мошенники уже пытались обмануть Аллилуева. В прошлом году мошенница пыталась похитить у него 5 млн рублей. Полиция задержала ее в квартире ветерана во время передачи денег. Суд приговорил ее к 3,5 года колонии.