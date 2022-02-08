Евгений Бай, автор haqqin.az 15:54

Современный мир весь соткан из двойных стандартов. Они повсюду, куда только ни посмотри. Но есть в нем такие игры с двойным дном, что просто дух захватывает. И поневоле задаешь себе вопрос - человечество, а ты в порядке? Тема газопровода «Северный поток-2» стоимостью 11 миллиардов долларов стала уже притчей во языцех в отношениях США и Германии. Ее, разумеется, не обошел стороной президент Джо Байден, принимая у себя нового немецкого канцлера Олофа Шольца. После переговоров с ним Байден вновь повторил свою угрозу о том, что «Северный поток-2» будет похоронен раз и навсегда, если России начнет агрессию против Украины. То есть, пояснил он для неосведомленных, если «российские войска и танки вновь (?) пересекут украинскую границу».

Правда, сначала Байден, оторвавшись от телесуфлера, оговорился, заявив «если Германия нападет на Украину», но быстро поправился. Опыт! Но президент не смог дать внятного объяснения на вопрос одного из журналистов, который спросил его: «Как вы можете быть уверенным в том, что остановите проект, если решение будет приниматься в Берлине, а не в Вашингтоне?». На что хозяин Белого дома просто ответил: «Будьте уверены, мы сделаем это!» Но эту уверенность не подтвердил гость Америки. Шольц сказал, что, конечно, его правительство едино с НАТО и не предпримет никаких односторонних шагов, но название «Северного потока-2» так ни разу и не произнес. Что бы ни говорили лидеры на своих пресс-конференциях, трещина в отношениях Берлина и США, а также между Германией и Украиной становится все глубже. Накануне стало известно, президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Причина — отсутствие согласия с позицией ФРГ по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» и по оказания военной помощи Киеву.

А в чем, тогда спросит читатель, двойные стандарты Запада? А в том, что, оказывая нажим на Германию с тем, что она остановила «Северный поток-2» (эта кампания началась задолго до того, как страны НАТО заговорили о «неминуемой агрессии» России против Украины), США в последние месяцы начали в огромных количествах получать российское дизельное топливо. В феврале в США, пишет Bloomberg, будет доставлено 1.55 миллиона баррелей российского дизеля, что составляет 22 процента всего импорта этого вида топлива в США. И это является максимальным показателем за последние три года. Что же случилось с супердержавой? Дело в том, что все восточное побережье США этой зимой столкнулось с необычными холодами и снежными бурями. Что для русского привычно, то для американца смерть. А местные нефтеперерабатывающие заводы и до этого были не в лучшем виде — их рентабельность резко снизилась, запасы дизельного топлива упали до самого низкого уровня с 2014 года.

В наиболее критическом положении оказалась Новая Англия, это шесть штатов на северо-востоке — Мэн, Массачусетс. Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Здесь вообще сложилась критическая ситуация, поскольку основная часть электрогенераторов работает на дизтоливе из-за того, что природный газ для местных компаний дорог. И к кому же обратиться за помощью? В былые годы с дизелем восточному побережью помогала Западная Европа, но сейчас и там запасы этого топлива резко сократились. А НПЗ в Канаде, который делился с южными соседями, в начале пандемии был закрыт. Но востоку Америке не суждено замерзнуть, потому что на помощь пришла Россия. В ноябре она уже отгрузила в портах Нью-Йорка, Нью-Хэвена и Коннектикута около 2 миллионов баррелей дизельного топлива. В это время импорт топлива из Европы в октябре был самым низким за 9 месяцев. Как говорит Клей Сигл, управляющий компании Vortexa в Хьюстоне, которая занимается трекингом нефтяных грузов, «у России наилучшие условия для поставок дизеля, чем у любых других поставщиков в Европе благодаря ее доступу к дешевому природному газу». Но и этот менеджер удивлен тем, что в последние месяцы на восточное побережье США поступает такое значительное количество топлива из России. Малоизвестный факт: США и Россия уже довольно давно успешно сотрудничают в сфере переработки нефти. До того, как Вашингтон наложил санкции на Венесуэлу, Америка получала из этой латиноамериканской страны тяжелую мазутную нефть, смешивала ее со своей легкой, сланцевой, и получалось нечто вполне удобоваримое. После того как санкции не весь нефтяной экспорт Венесуэлы вступили в силу, тяжелую нефть стала поставлять Россия.