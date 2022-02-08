«У нас своя политическая система»: Кремль ответил Брюсселю

В России и Китае сложилась своя политическая система, потому в Кремле не согласны с точкой зрения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию и Китай авторитарными государствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Песков указал, что Россия и Китай — это «крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства».

РБК напоминает, что Боррель, комментируя накануне совместное заявление Пекина и Москвы, опубликованное 4 февраля по итогам визита российского лидера Владимира Путина в КНР, назвал его «основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов». Он заметил, что Москва и Пекин «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов», как это было во время холодной войны.