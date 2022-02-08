Турецкие блогеры провели социальный эксперимент в Баку, чтобы проверить, как рядовые жители азербайджанской столицы отнесутся к попавшим в трудное положение туркам.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, по сценарию у молодого человека, приехавшего в Баку из Турции, закончились деньги и у него нет возможности даже купить себе еду. И молодые жители Баку, узнав об этом, оказывают незнакомому им человеку всякую помощь: помогают деньгами, заказывают для него еду в кафе. Все это было снято скрытой камерой.

К примеру, в одном из эпизодов, снятом в кафе, посетитель услышал, как молодой турок, разговаривая по телефону, сказал, что у него совсем нет денег. «Ты не волнуйся, твой брат здесь», - сказал молодой азербайджанец, протянув турку 100 манатов и заказав ему еду. «Как говорят, две нации - одно государство», — заявил житель Баку.

В другом эпизоде, который происходит в торговом центре, приезжему из Турции, у которого тоже «нет денег на еду», оказавшиеся рядом азербайджанцы тотчас предлагают свою помощь и напоминают, что турки и азербайджанцы – братья и что Турция поддерживала Азербайджан в дни Отечественной войны.