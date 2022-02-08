«Международные партнеры на сегодняшний день уже предоставили Украине военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 миллиарда долларов». Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, экономимической, а также в сфере безопасности.

«Мы ценим это и благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за непреклонную позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», – сообщил Шмыгаль.