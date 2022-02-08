В частности, по информации издания, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, исключающий для государства возможность вступления в НАТО. При этом Макрон «ни с кем не консультировался» по своим инициативам, отмечает высокопоставленный правительственный источник Daily Mail.

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с Владимиром Путиным сделал российскому коллеге ряд предложений, которые не были согласованы с партнерами по НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание Daily Mail.

«Он делал все по-своему, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Забавно, посмотрим, что из этого выйдет», — отметил собеседник издания, пишет РБК.

Сразу после визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным Макрон направился в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. По итогам обоих визитов Макрон заявил, что видит возможность проведения переговоров с Россией и Украиной и «конкретные практические решения» для предотвращения войны.

О том, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили «сделку», условия которой пока не одобрены США, ранее также сообщала Financial Times. Президент России, по словам источников FT, согласился вывести из Беларуси до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях, и пообещал, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив». В Кремле, комментируя данные FT, заявили, что заключение сделки с Францией было бы невозможно. «Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.