Армения передала Азербайджану останки 108 убитых азербайджанцев

Армения за год передала Азербайджану останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой карабахской войны, и ожидает аналогичных действий от Баку. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу сообщить вам, что за последний год азербайджанской стороне переданы останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой войны, а в ближайшие дни мы собираемся передать еще два тела. Мы рассчитываем, что нам удастся наладить сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести лиц не только во время первой, но и в ходе 44-дневной войны", - отметил премьер Армении, слова котрого приводит ТАСС.

По словам Пашиняна, Ереван и Баку договорились сотрудничать по данному вопросу: "Мы это считаем гуманитарным вопросом и не собираемся получать дивиденды по данному вопросу. Останки 108 лиц мы вернули без предварительных условий".