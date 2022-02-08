Мирзоян подтвердил: посла Беларуси вызывали в МИД

«Своеобразные заявления президента Беларуси уже не в первый раз оказываются в центре внимания партнеров из разных стран, в том числе и в Армении. Должен повториться – мы уверены, что подобные формулировки направлены на обслуживание внутренней повестки президента Беларуси». Об этом заявил в ходе выступления в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает Armenia Today.

Он подтвердил опубликованные в СМИ сообщения о состоявшейся накануне в МИД встрече с послом Беларуси Александром Конюком, в ходе которой дипломату была передана позиция Армении о том, что заявления, касающиеся двух стран, должны основываться на взаимном уважении.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда». После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Беларуси предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».