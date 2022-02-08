Пашинян ждет положительный ответ из Баку

Армения передала Азербайджану и России предложение по восстановлению автотранспортного сообщения и ждет позитивного сигнала Баку. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы сформулировали и передали предложения по дорогам. Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения", - приводит ТАСС слова Пашиняна.

Пашинян также заявил о необходимости подписания договора о железной дороге, которая по армянской территории свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой. "Необходимо де-юре зафиксировать, подписать это на бумаге", - сказал Пашинян.