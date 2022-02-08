Государственная служба контроля за маломерными судами и спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям предпринимает меры по ознакомлению пользователей маломерных судов с правилами безопасности.

Очередное подобное мероприятие на тему «Безопасная эксплуатация маломерных судов» организована в поселке Сахиль Гарадагского района Баку.

Пользователи маломерных судов были проинформированы о снабжении таких судов оборудованием. Также даны рекомендации по текущим требованиям к техническому контролю маломерных судов, отмечена важность предусмотренного законом технического осмотра таких судов. В то же время водителей маломерных судов обучали правилам использования коллективных и индивидуальных аварийно-спасательных средств.

В завершение мероприятия пользователям маломерных судов были розданы брошюры по оборудованию и безопасной эксплуатации судов.