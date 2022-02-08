Соглашение о мире с Азербайджаном и установление дипотношений с Турцией: Пашинян назвал цели Армении

Армения готова к содержательному разговору с Азербайджаном по вопросу подписания соглашения о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Цель нашего правительства - подписание соглашения о мире с Азербайджаном и установление дипломатических отношений с Турцией", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, передает Интерфакс.

По словам армянского премьера, Ереван заинтересован в подписании с Азербайджаном соглашения о мире и готов вести переговоры: "О формате переговоров мы говорили, об этом известно. Это наша цель, и мы готовы к содержательному, конкретному разговору".

В то же время министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Ереван надеется на начало содержательных переговоров с Анкарой по открытию границы и установлению дипотношений. "24 февраля в Вене состоится вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Надеемся, что на этой встрече уже будут начаты содержательные переговоры между спецпредставителями, направленные на открытие государственной границы и установление дипломатических отношений", - сказал Мирзоян, по словам которого, Ереван получает из Анкары положительные импульсы.