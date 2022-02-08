Иран рассчитывает на подписание с Азербайджаном соглашения о преференциальной торговле заявление посла
«Официальный Тегеран рассчитывает на подписание с Баку соглашения о преференциальной торговле». Об этом в интервью «Интерфакс» заявил посол Ирана в Азербайджане Сайед Аббас Мусави.
По его словам, в прошлом году объем товарооборота между странами увеличился более чем на 30% по сравнению с 2020 годом, а торговые связи достигли самого высокого уровня. Посол также отметил, что в 2021 году 11% ненефтяного экспорта Азербайджана пришлось на Иран.
«Надеемся, что в ближайшем будущем между двум странами будет подписано преференциальное торговое соглашение с проведением в текущем году очередного заседания ирано-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству с целью дальнейшего развития двусторонних экономических и торговых отношений между двумя странами в соответствии с высоким уровнем политических отношений», - подчеркнул дипломат.
По словам Мусави, Баку и Тегеран вместе играют важную роль в мировых транзитных перевозках и энергоснабжении.
«В условиях совместной деятельности и сотрудничества Иран и Азербайджан играют важную роль в сфере транзитных перевозок и энергоснабжения, обеспечивая потребности мира, особенно Европы, в природном газе», - сказал он.
Посол также отметил, что на сегодняшний день отношения Азербайджана и Ирана достигли очень высокого уровня.
«Сегодня я вижу, что двусторонние отношения между Тегераном и Баку находятся на беспрецедентно высоком уровне. Многочисленные двусторонние соглашения и проекты в различных сферах, включая экономику, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, образование и туризм, в том числе связанные с транспортным коридором «Север-Юг», имеющим принципиальное значение для всего региона, подтверждают этот факт», - заключил Сайед Аббас Мусави.