«Официальный Тегеран рассчитывает на подписание с Баку соглашения о преференциальной торговле». Об этом в интервью «Интерфакс» заявил посол Ирана в Азербайджане Сайед Аббас Мусави.

По его словам, в прошлом году объем товарооборота между странами увеличился более чем на 30% по сравнению с 2020 годом, а торговые связи достигли самого высокого уровня. Посол также отметил, что в 2021 году 11% ненефтяного экспорта Азербайджана пришлось на Иран.

«Надеемся, что в ближайшем будущем между двум странами будет подписано преференциальное торговое соглашение с проведением в текущем году очередного заседания ирано-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству с целью дальнейшего развития двусторонних экономических и торговых отношений между двумя странами в соответствии с высоким уровнем политических отношений», - подчеркнул дипломат.