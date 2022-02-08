В Туркменабаде – административном центре Лебапской области – белые маски обязали носить чиновников и школьников. С 6 по 18 февраля будут проводиться проверки, за ношение черных и цветных масок учителям и директорам пригрозили выговорами.

В Ашхабаде, Лебапской и Балканской областях Туркменистана граждан обязали носить только белые маски, пишет Turkmen.news cо ссылкой на источники.

Аналогичные правила ввели и в школах и детсадах города Туркменбаши в Балканской области. Персоналу учреждений наказали строго следить за учащимися, а с родителями провели собрания, на которых объявили, что маски должны быть только медицинские.

В Ашхабаде еще в декабре 2021 года сотрудники ГАИ начали останавливать водителей и требовать от них носить только белые маски. В январе такие требования начали предъявлять к пешеходам, студентам вузов и школьникам. Сумма штрафа за ношение "неправильной" маски составляет 50 туркменских манатов ($14,3).