Российский военный эксперт: Азербайджан разгромил агрессора, и в регионе наступил мир
«Агрессор был разгромлен и капитулировал. В регионе наступил мир».
Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.
«Я не за войну, я за мир. Но иногда силовой ответ на агрессивные действия - лучший способ обеспечить надежный мир. Пример - ответ Азербайджана на вооруженную провокацию Армении в 2020-м. Агрессор был разгромлен и капитулировал. Баку выполнил резолюции ООН. В регионе наступил мир», - написал И.Коротченко.