МВД распространило заявление в связи с информацией о продаже наркотиков в салфетках

Распространяемая в социальных сетях информация о продаже попрошайками наркотических средств в салфетках, была изучена. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

Согласно сообщению, в результате проведенных сотрудниками полиции соответствующих мероприятий, было установлено, что распространителем данной информации является житель города Баку Абумислимов Кямран, 1991 года рождения. Он признался, что намеренно распространял ложную информацию, целью которой было привлечь внимание родителей, проживающих за пределами страны. Все детали обстоятельств, на которые он указывал, были проверены. Выяснилось, что утверждения о наличии наркотиков в салфетках не соответствует действительности.

Расследование продолжается.