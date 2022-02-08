Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев фото

Технический директор турецкой компании «Baykar» Сельджук Байрактар посетил Парк военных трофеев в Баку. Об этом Сельджук Байрактар написал на странице в Twitter.

«Мы были в Парке военных трофеев, где выставлены военные машины, взятые в ходе Карабахской войны.

По этому случаю мы еще раз чествуем архитекторов Победы, чтим память всех наших шехидов и благодарим ветеранов», - написал С.Байрактар.