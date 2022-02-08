Пашинян фактически признал территориальную целостность Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на сегодняшнем заседании Национального совета, заявил о необходимости реализации соглашений по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, прописанных в договоре об образовании СНГ, сообщает aysor.am.

«Между Арменией и Азербайджаном в советское время была граница, которая была делимитирована, а в 1991 году согласно договору о создании СНГ, ратифицированному парламентами Армении и Азербайджана, эти границы были признаны. Мы считаем, что эти договоренности должны реализовываться по этой логике», - сказал он.