Танковое подразделение в Нахчыване было поднято по сигналу «Тревога» фото; видео
По плану «Внезапная проверка готовности к бою в соединениях и частях» Центральным Штабом проверяются подразделения Отдельной общевойсковой армии. В очередной раз была внезапно проверена одна из танковых подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Проверяемое танковое подразделение по сигналу «Тревога» было поднято и выведено в район назначения.
На пункте управления боем были запланированы оборонительные и наступательные операции, проведены отчеты о различных мероприятиях и уточнены задачи подразделения.
В ходе внезапной проверки оценивались возможности танкового подразделения атаковать высокими темпами на большие расстояния, были выполнены задачи по поддержке наступающих подразделений, уничтожению огневых точек противника и прорыву системы обороны.
Основное внимание при проверке уделялось совершенствованию навыков точного уничтожения целей, подрыву морального духа пехоты противника, защите от огневых ударов противника.
В соответствии с планом внезапная проверка боеготовности будет продолжена и в других подразделениях.