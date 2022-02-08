По плану «Внезапная проверка готовности к бою в соединениях и частях» Центральным Штабом проверяются подразделения Отдельной общевойсковой армии. В очередной раз была внезапно проверена одна из танковых подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Проверяемое танковое подразделение по сигналу «Тревога» было поднято и выведено в район назначения.

На пункте управления боем были запланированы оборонительные и наступательные операции, проведены отчеты о различных мероприятиях и уточнены задачи подразделения.