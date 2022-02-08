Воски Бабаян: «Сына привезли из Баку и посадили в Ереване»

Двое военнослужащих вернувшихся из Азербайджана в Армению при посредничестве Франции и Евросоюза доставлены в Военную полицию. Что их ждет, пока неизвестно. Об этом пишет армянская служба «Радио Свобода».

Мать военнослужащего-срочника Артура Бабаяна, Воски Бабаян, сообщила, что вчера им удалось увидеть сына. «Мы видели его вчера всего 5 минут, а сегодня муж пошел туда, ему сказали, что министерство должно принять решение, будет он служить или нет. Он отслужил четыре месяца, когда попал в плен», - рассказала мать.

Остальные шесть военнослужащих, вернувшихся из Азербайджана, вчера в течение почти семи часов принимали участие в допросе в Главном военном управлении Следственного комитета, поздно вечером им позволили наконец выйти и встретиться с ожидавшими их членами семьи и друзьями и вместе с ними отправиться домой.

«У них все хорошо, ни у кого нет проблем со здоровьем, к ним относились нормально. Я встречусь с родителями всех ребят, скажу, что их сыновья в порядке. Я был на допросе, люди относились нормально, как здесь, так и там. Все хорошо», - сказал вернувшийся из плена Григор Кюрегян.