После заявлений Лукашенко в Украине заменили флаг Беларуси

Флаг белорусской общины возле мэрии украинского Днепра заменили с красно-зеленого с орнаментом на оппозиционный бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил в среду мэр города Борис Филатов.

По его словам, флаг Беларуси появился возле мэрии в 2019 году – так же, как и флаги Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Тогда в городской программе партисипаторного финансирования победил молодежный проект «Аллеи многонационального города».

«Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый», - написал мэр в Facebook. По его словам, он появился после «манипулятивных заявлений и угроз», прозвучавших со стороны белорусского лидера.