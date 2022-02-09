Пашинян потроллил Лукашенко: Вы меня видели на улицах с автоматом в руках?

«В Армении были определенные развития. Вы меня видели на улицах с автоматом в руках?». Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Сергея Багратяна.

«В Армении были определенные развития. Вы меня видели на улицах с автоматом в руках? Говорят: «Вот как обращаются с Арменией». Или говорят: «Правительство Армении плохо реагирует на то, что звучит в адрес Армении». Политическое большинство всегда реагировало», - заявил Пашинян.

Отметим, что в понедельник, 7 февраля, Александр Лукашенко, комментируя возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Беларуси, заявил, что «Армении деваться некуда». «Вы думаете, они кому-то нужны? Никол это увидел», - отметил он.