Байрактар благодарит Алиева за теплый прием фото
Технический директор турецкой компании «Baykar» Сельджук Байрактар выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Выражаем благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за добрый прием.
Xoş qəbula görə Azərbaycan Prezidenti @Azpresident İlham Əliyev’e minnətdarlığımızı bildiririk.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2022
“Qalib gələnlər səbir edənlərdir.”
🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/3SuOHDaW3G
Победители - это те, кто имеют сабр (терпение – ред.)», - подписал свой пост С.Байрактар.
Отметим, сегодня С.Байрактар также посетил Парк военных трофеев в Баку.