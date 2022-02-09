Байрактар благодарит Алиева за теплый прием фото

Технический директор турецкой компании «Baykar» Сельджук Байрактар выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Выражаем благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за добрый прием.

Победители - это те, кто имеют сабр (терпение – ред.)», - подписал свой пост С.Байрактар.

Отметим, сегодня С.Байрактар также посетил Парк военных трофеев в Баку.