Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 9 февраля 2022, 22:57

«Я торжественно обязуюсь и обещаю лояльно, осмотрительно и сознательно исполнять функции, возложенные на меня, как на международного гражданского служащего, Организацией Объединенных Наций, а также подчинять свое поведение, руководствуясь исключительно интересами ООН». «Я также торжественно обязуюсь и обещаю выполнять возлагаемые на меня обязательства в соответствии с Положениями и правилами о персонале ООН».

Эти прекрасные, полные глубокого смысла слова мы прочитали в тексте Присяги ООН, которую приносит каждый сотрудник этой структуры. Жаль только, что в наши дни они не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны! В этом же Уставе четко обозначены главные этические ценности сотрудников ООН – Независимость. Лояльность. Беспристрастность. Добросовестность. Подотчетность. Уважение прав человека. Мы сознательно разделили точками каждое из перечисленных выше духовных ценностей, поскольку сегодня они больше похожи на гвозди, вколачиваемые в крышку гроба надежд на честное служение сотрудников ООН идеалам объединения наций. Каждое из этих высоко гуманных понятий – словно пуля, пущенная в затылок основополагающей идеи ООН, как пространства, свободного от межнациональной розни, дискриминации по национальным или иным признакам, ненависти и вражды. Тем, кто изучал историю ООН, не стоит объяснять, почему её небесно-голубое полотнище незримо обагрено кровью. За последние одиннадцать лет при исполнении служебного долга погибли 460 сотрудников ООН, пытавшихся оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Это очень страшная цифра! Ведь ООН – не военная организация, и даже ее «голубые каски» не принимают участие в боевых действиях, а пытаются лишь сохранить мир. Но рассматривая флаг ООН сегодня, мы замечаем на нем и незримые пятна гнева на тех, кто превратил одно из основных агентств ООН в марионетку, направляемой кучкой ослепленных злобой и ненавистью авантюристов. А также на тех, кто не только позволяет провокаторам и интриганам от ООН оставаться безнаказанными, но еще и продвигает их по служебной лестнице. Согласно тексту Присяги Организации Объединенных Наций, ее сотрудники, вне зависимости от того, на какую структуру ООН они работают, обязаны действовать беспристрастно. Как международные гражданские служащие, они должны учитывать влияние и последствия своих действий или комментариев, а также четко контролировать поведение, поскольку сотрудники ООН – это представители мирового сообщества, а не эмиссары отдельных правительств или групп политических интересов. Они ответственны за выполнение своих функций, за принимаемые решения и за совершаемые действия.

Это – не наша трактовка. Так написано в книжке под названием «Этика в нашей работе». То есть, в работе сотрудников ООН. Мы считаем, что все штатные сотрудники ООН армянского происхождения имеют право подать в суд на агентство Программы Развития ООН за дискриминацию. Поскольку, судя по их поведению, ни один из сотрудников-армян не только не получил книжку под названием «Этика в нашей работе», но даже не слышал о её существовании. Похоже, вечно гонимую нацию обделили и в этом. Впрочем, а почему обделили? Брошюру они видели, в семинарах по профессиональной этике участвовали, сертификацию на онлайн-курсах проходили. И, следовательно, прекрасно знали, что сотруднику ООН можно, а чего – нельзя. Беда в другом – эти люди плевать хотели на любые правила! Впрочем, как всегда! Разве армян, когда они зарились на чужие земли или захватывали их, волновали такие «мелочи», как международное право или общепринятые нормы человеческой морали? Разве думали они о границах дозволенного, когда вырезали мирное население в Ходжалах? Разве их интересовали резолюции ООН, когда они тридцать лет держали под оккупацией азербайджанские земли и при этом еще выставляли себя гонимыми жертвами? Ничуть! Точно также плевали на правила Тавукян, Саакян, Григорян… Кстати, последний свою страницу в соцсетях временно закрыл. То ли испугался, то ли готовит очередную пакость.

Или еще одна пламенная патриотка Армении по имени Наринэ Асланян, непонятно как просочившаяся в штат ЮНИСЕФ. Эта работающая в Ливии дама так прониклась любовью к оккупационной армии «армянских львов», что превратила свою страницу в Твиттере в бесплатное приложение к сайту Министерства обороны Армении. Что же касается 44-дневной войны, в которой «армянские львы» бежали от азербайджанских десантников целыми батальонами, оставляя на поле боя оружие, боевую технику и транспортные средства, то Наринэ назвала её «бессмысленной». Получается, что тридцатилетняя оккупация и методичное уничтожение азербайджанских земель – это логично, а вот разгром армии Армении и подразделений дашнакских сепаратистов, который положил конец оккупации – уже бессмысленно? Все эти люди, прекрасно знали, что нарушают профессиональный кодекс сотрудника ООН. И, тем не менее, не придавали этому никакого значения, поскольку были уверены: могущественные покровители в обиду их не дадут. И в этом они не ошиблись! Их не только в обиду не дали, но еще и по службе продвинули. В этой связи хочется спросить у руководителей ООН: что же нужно сделать такого, чтобы дослужиться в вашей организации до еще более высоких позиций? Что-то украсть? Или пропагандировать насилие, чтобы в итоге пролилась кровь и гибли люди? В чем заключается страшная тайна ООН, приводящая в действие механизмы карьерного роста?