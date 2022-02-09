Азербайджан и США обсудили возможности производства водорода

Экспорт зеленой энергии и возможности производства водорода в будущем, а также сотрудничество с международными компаниями, обсуждались в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и посла США Ли Литценбергера, сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние отношения в сфере энергетики, VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК) и перспективы расширения коридора, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.