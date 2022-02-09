Макрон после встреч с Путиным и Зеленским позвонил Байдену

Президент США Джозеф Байден переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который на этой неделе посетил Россию и Украину. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент ранее сегодня побеседовал с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии Олафа Шольца. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе", - сказала Псаки на брифинге.

Отметим, 7 февраля Макрон встречался с президентом России Владимиром Путиным, а 8 февраля – с президентом Украины Владимиром Зеленским.