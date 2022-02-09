Съемка производилась во время посещения ракетной базы Корпуса стражей исламской революции начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери, самого в прошлом командующего КСИР, и главой ВВС и Военно-космических войск КСИР Амир-Али Хаджизаде. Кстати, Хаджизаде еще 10 марта 2016 года сделал заявление, что Иран располагает ракетами, которые способны ударить по Израилю. С тех пор ракетный арсенал Исламской республики только расширялся.

Продемонстрированная стратегическая твердотопливная ракета имеет радиус действия в 1450 километров, при том, что до Израиля – тысяча километров. Она якобы имеет повышенные способности для преодоления противоракетной обороны, а названа Khaibar-buster, в честь победы отрядов Пророка в 629 году над иудеями-защитниками крепости Хайбар. Сообщается, что все компоненты ракеты – отечественного производства, а ее особенностью является высокая точность. Тут, конечно, не без элементов рекламы и пропаганды, но известно, что иранские ракетчики в последние годы работают именно над повышением точности своего оружия. Так-то сообщалось о наличии у Ирана ракет, способных улетать и на две тысячи километров, вопрос в точности попадания.

В январе были проведены испытания ракеты на твердом топливе, предназначенной для запуска космических спутников, а такого рода ракеты легко переделываются под носители боевых головных частей. А 24 декабря Иран во время учений запустил 16 баллистических ракет, демонстрируя свои ударные возможности.

По данным Международного института стратегических исследований, Иран сейчас располагает двумя десятками типов ракетного вооружения, включая крылатые ракеты.

Показательно, что вся эта демонстрация силы происходит на фоне непростых переговоров в Вене, где Иран пытается добиться возобновления ядерной сделки и уверяет всех, что не преследует цели создания собственного ядерного оружия, а ракеты, дескать, нужны исключительно для защиты. Кто-то, может, в это и верит. В Израиле – никто.