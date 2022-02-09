В тающих ледниках содержится намного меньше льда, чем прогнозировали ранее. Угроза дефицита пресной воды нависла над человечеством сильнее, чем ожидалось.

С помощью новых методов спутниковой съемки ученые впервые измерили толщину и движение более 250 тысяч горных ледников. Они использовали для анализа почти 812 тысяч пар фотографий высокого разрешения и охватили 98 процентов территории Земли, которая была покрыта ледниками с 2017 по 2018 год.

На основе полученных данных удалось более точно определить объем содержащегося в ледниках льда. Исследователи обнаружили сильные изменения объема льда и запасов пресной воды, от которых зависят сотни миллионов людей, использующих воду для питья, в сельском хозяйстве и в производстве электроэнергии.