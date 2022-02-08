Уроженец Азербайджана заработал 100 миллионов на подставном банке

В Петербурге двое «банкиров» заработали более 100 млн рублей (2,27 миллиона манатов) незаконным путем. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что выходец из Азербайджана и его знакомый из Ленинградской области на протяжении 2,5 года взимали комиссию в размере 17% от поступлений сразу из четырех фирм в подставном банке.

За все время работы «банкиры» «заработали» более 100 млн рублей. Преступники заключили договор с одной из фирм заказчиков «отмывания» и отправили им 7,1 млн рублей, чтобы придать деньгам «правомерный вид».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».