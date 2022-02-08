За честность лотерей в Азербайджане будут отвечать американцы

Американская компания Scientific Games, поставщик продуктов и услуг для операторов азартных игр, предоставила программное обеспечение для лотерей и приема ставок на спорт оператору национальной лотереи Азербайджана – компании Demirören Holding, говорится в сообщении поставщика.

В Scientific Games отметили, что с середины января национальная лотерея Azerlotereya запустила прием ставок на спорт и мгновенные лотереи. Поставщиком программного обеспечения выступила Scientific Games, контракт рассчитан на 10 лет.

«В Азербайджане мы искали проверенное, масштабируемое решение как для оффлайн, так и для онлайн-ставок. Наше партнерство с Scientific Games имело большой успех на других крупных рынках, и вместе мы предлагаем современный опыт для игроков, который принесет хорошие результаты для правительства Азербайджана», - сказал Синан Октай, директор Demirören Holding.

Сообщается, что в Азербайджане решение для ставок на спорт и лотереи от Scientific Games будет работать под брендом Misli.

«Мы ценим видение и доверие Demirören к нашему опыту в лотереях и также считаем, что Scientific Games предлагает мощное решение для ставок на спорт, разработанное специально для государственных лотерей», - сказал главный исполнительный директор Scientific Games Пэт Макхью.