В Армении заявили, что Пашинян реализует мечту Карабекира и Вехип-паши
«Строительство железной дороги «Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз» на протяжении десятилетий было мечтой турок». Об этом на своей странице в Facebook написал член высшего органа Республиканской партии Армении, экс-вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
«Вехип-паша (имеет в виду Мехмет Вехип-пашу – ред.), Карабекир, Демирель мечтали об этом.
Кто бы мог представить, что однажды человек, сидевший на кресле премьера Армении, похвалит Национальное Собрание за этот тюркский проект.
И это еще не все: Пашинян поручил сформировать рабочую группу, которая будет заниматься строительством этой турецкой железной дороги.
Добро пожаловать в Эрменистан?», - написал Э.Шармазанов.