В Армении заявили, что Пашинян реализует мечту Карабекира и Вехип-паши

«Строительство железной дороги «Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз» на протяжении десятилетий было мечтой турок». Об этом на своей странице в Facebook написал член высшего органа Республиканской партии Армении, экс-вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Вехип-паша (имеет в виду Мехмет Вехип-пашу – ред.), Карабекир, Демирель мечтали об этом.