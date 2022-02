Украина получила от США новую партию боеприпасов

Самолет доставил в Украину новую партию боеприпасов из США. Об этом в среду сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня "день открытых дверей" в [Международном] аэропорту Борисполь. Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины", - написал он в Twitter.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i