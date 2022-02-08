Полностью привито от коронавируса в настоящее время 50% населения мира, сказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась службами ЕС, пишет ТАСС.

"Сейчас полностью вакцинировано 50% населения планеты. Европа экспортировала более 1,7 миллиарда доз (прививок – ред.) в 165 стран. Однако поставок вакцин недостаточно, нужно обеспечивать применение этих препаратов", - сказала она.

Еврокомиссия, по ее словам, работает над этим. "Мы готовим пакет (предложений – ред.) по поддержке вакцин, особенно в Африке, где уровень вакцинации по-прежнему очень низкий", - отметила она.