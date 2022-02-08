По сообщению компании «Оператор ГТС Украины», российский «Газпром» увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза – до 107,7 млн кубометров в сутки. Так, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» на 1 февраля в сумме составляют 107,7 млн кубометров, что близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров. Ранее эти же заявки составили 64,6 млн кубометров. В целом же, «Газпром» наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели.

Похоже газовые игры, затеянные вокруг российских поставок в Европу, находят логическое завершение. Мы уже отмечали, как коллективный Запад, решив ослабить зависимость от российского газа, завлекает на европейский рынок новых поставщиков «голубого топлива», добиваясь резкого снижения цен. Но и Москва не намерена упускать свою выгоду.

Да, показатели прокачки российского газа через Украину приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн кубометров в сутки). И сразу же после сообщения о том, что «Газпром» возобновил прокачку газа по украинскому направлению, газ в Европе начал дешеветь. И на торгах с 1 февраля цена на природный газ опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Возросли не только поставки газа, одновременно спал объем реверса по польскому направлению.

Что же получили в итоге долгого противостояния конфликтующие стороны? Москве значительных уступок от Запада, обвиняющего ее в специальном нагнетании ситуации на европейском рынке, добиться не удалось. Но она продемонстрировала, какую опасность для Европы представляет газовая задвижка в руках Кремля. К тому же России удалось пока сохранить свой сегмент на европейском газовом рынке. Но в то же врем поставлена под угрозу судьба долгое время вынашиваемого Москвой проекта «Северный поток-2», призванного обеспечить поставки российского газа в Европу, минуя Украину.

Европа после изнурительных месяцев неопределенности и высоких цен показала, что может обойтись и ограниченными поставками газа из России. Тем самым она нанесла ощутимый удар по имиджу Москвы, однозначно уверовавшей в свою гегемонию на европейском газовом рынке. И теперь перенаправленные со всех концов света в Европу танкеры со сжиженным газом могут заметно ослабить позиции «Газпрома» на этом важном для России газовом рынке. Более того, коллективный Запад даже в столь сложной ситуации оказывает посильную помощь Украине.

Да, Украина, как и ожидалось, оказалась наиболее слабым звеном в данной ситуации. И хотя Киев с помощью западных союзников (особенно Польши) весьма удачно борется с дефицитом энергоносителей, он проиграл, пожалуй, больше других участников газового конфликта. Правда, Киев умудряется получать с Запада не только заокеанский газ, но и российский – реверсный. Особенно тут следовало бы подчеркнуть, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Трудно даже представить, как это удается, когда в один и тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве выпрашивает у президента Владимира Путина дополнительные объемы газа для своей страны, которая, не дожидаясь итогов переговоров, импортирует в Украину газ, который получает из России.