Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Токио в вопросе о северных территориях (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают японский суверенитет над ними. В этот же день, на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, Китай публично поддержал притязания Аргентины на Фолклендские острова, на которые претендует и Великобритания.

Этот «парад суверенитетов», разумеется, был не случайным. Но крайне показательным. С заявлением посла США вопросов нет – трудно было бы представить, что в период обострения отношений с Россией американский истеблишмент не поддержит Токио в болезненном для российско-японских отношений вопросе.

С Пекином же все, как обычно, сложнее. И касаются эти сложности в параде суверенитетов… российско-китайских отношений, хотя, казалось бы, где Курилы, а где Фолкленды. С одной стороны все очевидно: Пекин публично поддержал притязания Аргентины на Фолклендские острова, в свою очередь Буэнос-Айрес официально присоединился к китайской инициативе «Пояс и путь» и теперь стал ее полноправным участником.

В части экспертного сообщества после недавней встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина царит сущая эйфория: дескать, возникает новый стратегический союз, который выглядит пока как военно-политический альянс, но имеет огромные перспективы, этакий «союз крадущегося медведя и затаившегося дракона». И вообще, Владимир Путин прилетел в Китай не как проситель, а в качестве глобального игрока.

Но тогда вполне уместен вопрос, а почему же Пекин до сих пор не признает Курильские острова российскими? Да, дорогой читатель – все верно, на своих картах Китай обозначает эти спорные острова как принадлежащие Японии, обозначая их как 俄占 - оккупированные Россией.